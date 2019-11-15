Не верьте тому, что написано на ... экране "Россия.Кубань"
Журналист должен нести ответственность за правдивость информации, которую он сообщает своим читателям или зрителям. Удивление вызвал непрофессионализм коллег из ТВ "Россия.Кубань".
15 ноября в новостном выпуске тележурналист сообщает о встречи депутата Госдумы РФ Александра Якубовского с дольщиками Новороссийска. Мало того, что дали недостоверную информацию о деятельности государственного лица. Депутат в это время находился в столице нашей Родины на рабочем месте в Государственной Думе.
Но и ввели в заблуждение несколько сотен дольщиков проблемного дома ЖК "Посейдон".
Публикуем ссылку на программу ТВ, где прошел этот сюжет - https://www.youtube.com/watch?v=2L2U8xSNRx0&feature=youtu.be&app=desktop
Редакция "Новостной ленты" от имени журналистского сообщества приносит извинения перед читателями за своих коллег!
Редакция связалась по Фейсбуку с Александром Якубовским. Он высказал возмущения по поводу сюжета на кубанском ТВ:
"Добрый день! Я в Москве...Мне дольщики уже 1000 раз отправили(сюжет-прим. редакции)!"
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