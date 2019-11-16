На Кубани горят леса

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 16 ноября 2019 года:

по Краснодарскому краю: без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в предгорных районах -3…+2°; днем +11…+16°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ночью и утром в горах Туапсинского района местами туман. Ветер восточных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем +16…+21°.

По Краснодару: без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, ночью порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +14…+16°.

На последующие двое суток 17 – 18 ноября:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, местами в восточной половине края -3…+2°; днем +11…+16°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на участке Анапа-Геленджик до +8…+13°; днем +14…+19°, по югу до +21°.

За истекшие сутки на территории Краснодарского края было зарегистрировано 15 термоточек, 9 подтверждены, из них 7 ликвидированы.

По состоянию на 08-00 15.11.2019 действует 7 природных пожаров (загорание лесной подстилки) на общей площади 59 га на территории МО Туапсинский район – 2, МО Северский район – 1, МО Мостовский район – 3 и Сочинский Национальный парк – 1. Площадь активного горения около 4,3 га, 3 пожара локализованы на площади 54,7 га в МО: Мостовский район – 2, Туапсинский район – 1. За прошедшие сутки было ликвидировано 8 пожаров на общей площади 71,3 га в МО: Северский район – 3, Мостовский район – 4, г.Новороссийск – 1.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"