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МЧС предупреждает...

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 21 ноября и сутки  22 ноября 2019 года в Новороссийске ожидается северо-восточный ветер 18-23 м/с, с  порывами до 25-30 м/с.

Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию вблизи рекламных щитов, вывесок, деревьев, линий электропередач. Воздержаться от передвижения на личном транспорте.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС

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Категория: Новости / Экстренная новость

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