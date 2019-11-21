МЧС предупреждает...

/Экстренная новость/

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 21 ноября и сутки 22 ноября 2019 года в Новороссийске ожидается северо-восточный ветер 18-23 м/с, с порывами до 25-30 м/с.

Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию вблизи рекламных щитов, вывесок, деревьев, линий электропередач. Воздержаться от передвижения на личном транспорте.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС