Умер летчик...Вместо Анапы самолет посадили в Ростов

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Рейс из Шереметьево экстренно посадили в Ростове-на-Дону в связи с тем, что второму пилоту стало плохо. Была вызвана бригада реанимации. Но спасти летчика не смогли. Пассажиры находятся в самолете и ждут решения авиакомпании. Пострадавших нет.

Из Москвы самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел по расписанию в 8 часов утра. В 10.40 он должен был доставить пассажиров в город-курорт Анапа. На сайте Шереметьево указано, что самолет будет теперь в Анапе в 11 часов 31 минуту. Но в настоящее время он еще службами аэропорта готовится к вылету.

Новое время вылета объявлено 11 часов 30 минут. Поведут судно борт-командир и пассажир-летчик.