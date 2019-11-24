/Экстренная новость/

Умер летчик...Вместо Анапы самолет посадили в Ростов

Рейс из Шереметьево экстренно посадили в Ростове-на-Дону в связи с тем, что второму пилоту стало плохо. Была вызвана бригада реанимации. Но спасти летчика не смогли. Пассажиры находятся в самолете и ждут решения авиакомпании. Пострадавших нет.

Из Москвы самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел по расписанию в 8 часов утра. В 10.40 он должен был доставить пассажиров в город-курорт Анапа. На сайте Шереметьево указано, что самолет будет теперь в Анапе в 11 часов 31 минуту. Но в настоящее время он еще службами аэропорта готовится к вылету.

Новое время вылета объявлено 11 часов 30 минут. Поведут судно борт-командир и пассажир-летчик.

Просмотров: 45 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Умер летчик...Вместо Анапы самолет посадили в Ростов

В Волгоградском гарнизоне военнослужащие сдали экзамены по ПДД

Школьники и юнармейцы Волгоградской области приняли участие в военно-спортивных соревнованиях на базе областного сборного пункта

Дании это фиолетово. Каков шанс Киева отменить решение по газопроводу?

РЕН ТВ раскрывает полный файткард турнира 29 ноября

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!