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Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Согласно поступившей информации, авария случилась неподалеку от поселка Абрау-Дюрсо.

«Вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся», — сказал источник.

Владелец летательного аппарата еще не установлен.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/30/n_13757822.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Экстренная новость

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Вертолет разбился под Новороссийском

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