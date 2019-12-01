В помощи нуждается Лиза Клименко из Павловского района

/Экстренная новость/

С рождения девочку мучали эпи приступы, и реабилитация была противопоказана.

Сейчас, в состоянии длительной ремиссии эпи приступов, реабилитация возможна и необходима для развития Лизы.

Семья - многодетная, живет в хуторе Средний Челбас. Лиза Клименко - четвертый, самый младший ребенок в семье, ей 3 года. У нее детский церебральный паралич, спастический тетрапарез (двигательные нарушения), задержка психоречевого развития. Требуется лечение, нужно собрать 87 680 руб.

"В свои три года Лиза не ползает, не умеет стоять и сидеть, не говорит. Родилась она в срок и сначала развивалась нормально. Но в четыре месяца у Лизы случился приступ: она стала синеть и задыхаться. Пока я ждала скорую помощь, умыла дочь холодной водой, ей стало легче, но, когда приехала скорая, случился второй приступ. Нас экстренно отвезли в Краснодар, в Детскую краевую клиническую больницу, в отделение детской неврологии. После обследований Лизе подобрали противосудорожный препарат. Выписали нас под наблюдение невролога по месту жительства с диагнозом «эпилепсия». Приступов больше не было, но Лиза не развивалась. Отчаявшись, я повезла дочку в московский Институт педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева. Там врачи поставили дочке диагноз ДЦП и провели курс реабилитации, Лиза стала активнее. С тех пор я постоянно занимаюсь реабилитацией дочки: делаю дома массаж, вожу ребенка в профильные медицинские центры. Лиза уже начала поднимать голову, научилась переворачиваться. Но восстановление идет очень медленно. Недавно я узнала об эффективном лечении детей с ДЦП в Центре здоровья в Таганроге. Врачи центра готовы нам помочь, но лечение там платное. Нужных средств у меня нет – я мать-одиночка, воспитываю четверых детей, нужную сумму мне не собрать. Умоляю, помогите!" - рассказала Татьяна Клименко, Краснодарский край.

Фото Яны Петренко

Людмила Чёрикова, Невролог Центр здоровья (Таганрог) уточнила: «Лизе требуется госпитализация для проведения восстановительного лечения. Наша задача – устранить повышенный тонус в руках и ногах, разработать суставы, укрепить мышцы спины и брюшного пресса, научить ребенка держать голову, переворачиваться, сидеть, жевать пищу, устранить спастику языка, улучшить мелкую моторику рук».

Как помочь Лизе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/18584

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Лиза Клименко)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Клименко);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Клименко

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Лиза Клименко);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд