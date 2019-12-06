Внимание, гололед!

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 6 декабря 2019 года: по Краснодарскому краю: без осадков. Местами туман, слабые гололедно-изморозевые отложения. Ветер южных направлений 3-8 м/с.

Температура водуха ночью -1…-6°, в юго-восточной половине края местами до -8…-13°; днем +3…+8°, местами до +10°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем восточный, юго-восточный 3-8 м/с, на участке Анапа-Геленджик 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +7…+12°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман, слабые гололедно-изморозевые отложения. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура водуха ночью -4…-6°, днем +6…+8°.