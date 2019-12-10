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Умер Юрий Лужков

Ему было 83 года.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик".

С июля 1991 год по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/7308993

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Категория: Новости / Экстренная новость

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