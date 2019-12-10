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Температура воды у берегов Черного моря +12…+13°, Азовского моря +1…+4°

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 11 декабря 2019 года: по Краснодарскому краю без осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4°, местами в юго-восточных  районах до -7°; днем +5…+10°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +10…+15°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +7…+9°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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