Температура воды у берегов Черного моря +12…+13°, Азовского моря +1…+4°

/Экстренная новость/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 11 декабря 2019 года: по Краснодарскому краю без осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4°, местами в юго-восточных районах до -7°; днем +5…+10°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +10…+15°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +7…+9°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"