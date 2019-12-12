«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Хетафе» со счётом 0:3

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Футбольный позор продолжается. Столичная команда Кубани может, конечно, пояснять поражение трудным перелетом. Краснодар не выпускал и футболисты автобусом добирались до Анапы. Но разве болельщикам от этого легче?

В составе испанской команды по одному мячу забили защитник Леандро Кабрера, нападающий Хорхе Молина и хавбек Роберт Кенеди.

В другом матче 6-го тура «Базель» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали защитник «Базеля» Сильван Видмер и хавбек Валентин Штокер. По итогам группового этапа Лиги Европы в плей-офф вышли «Базель» и «Хетафе», а «Краснодар» и «Трабзонспор» покинули турнир.

Итоговая таблица группы C 1: «Базель» — 13 очков 2. «Хетафе» — 12 3. «Краснодар» — 9 4. «Трабзонспор» — 1.

Источник: https://www.championat.com/football/news-3922969-krasnodar-vyletel-iz-ligi-evropy-proigrav-hetafe-so-schjotom-03.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste