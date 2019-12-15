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Сильный ветер и туман на Кубани

Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 16 декабря 2019 года.

По Краснодарскому краю: ночью и утром в большинстве районов осадки, преимущественно в виде дождя, местами туман, днем без существенных осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью 3…8°, в восточной половине края местами до 0°; днем 5…10°, местами до 12°.

На Черноморском побережье: временами  дождь, утром в Туапсинском районе местами сильный. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, днем 9…14°.

По Краснодару: ночью временами дождь, днем без существенных осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4…6°, днем 7…9°.

На двое последующих суток 17-18 декабря 2019 года: по Краснодарскому краю - без осадков. Ветер южный, юго-западный  3-8 м/с. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 0…+5°, местами по восточной половине края  до -2°;  днем 7…12°, местами  до 14°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер южных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на участке Анапа-Геленджик 9…14°; днем 12…17°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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