Он - герой! Откликнемся на историю Саши и до Нового 2020 года поможем ему!

/Экстренная новость/

Мальчик родился с патологиями, но родители сделали все, чтобы Саша был обычным ребенком.

Он, Саша, мужественно перенес не одну операцию (оперировали расщелину рта - макростому, проводили пластику ушных раковин). Эти врожденные дефекты оказались симптомами редкой болезни -синдрома Гольденхара.

Сейчас Саша не слышит без слуховых аппаратов, но посещает массовую школу, занимается каратэ и осваивает гитару.

Саша Рогожин, 5 лет, из города Краснодар. У него двусторонняя тугоухость 3–4-й степени, требуются слуховые аппараты стоимостью 207 144 руб.

"Саша родился с врожденной аномалией ушей и расщелиной рта справа. В роддоме сделали скрининг и рентген, но о патологиях врачи ничего не сказали. Выписали нас на четвертый день под наблюдение невролога по месту жительства. Мы решили ехать на консультацию к специалистам в Санкт-Петербургский педиатрический университет. Там Сашу обследовали и диагностировали редкое заболевание – синдром Гольденхара. Дефекты ушей и рта оказались симптомами этой болезни. То, что у Саши тугоухость, врачи заметили сразу, но из-за аномалий развития внутреннего и среднего уха определить ее степень смогли только в три с половиной года. Мы сразу же купили слуховые аппараты, отдали Сашу в обычный детский сад, стали интенсивно заниматься с дефектологом и логопедом. Результат есть: Саша учится в общеобразовательной школе, у него много друзей, он занимается карате, осваивает с преподавателем гитару. Но сейчас заканчивается срок действия слуховых аппаратов, а без них сын практически не слышит. Сурдолог подобрал новые мощные аппараты. Но за счет госбюджета такие приборы не предоставляются, а нам самим нужную сумму больше не собрать. Воспитываем троих детей, работает только муж. Умоляю, помогите, пожалуйста!" - рассказала Ирина Рогожина, Краснодарский край.

Татьяна Пермякова, сурдолог Детской городской поликлиники №1 (Краснодар), поделилась: «Саша нуждается в мощных цифровых программируемых слуховых аппаратах с внутриушными вкладышами. Они в полной мере восполнят снижение слуха, мальчик будет лучше говорить, ему станет легче учиться, общаться с окружающими».

Как помочь Саше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда

https://rusfond.ru/krasnodar_actions/097

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Саша Рогожин)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Рогожина);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Рогожина

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Саша Рогожин);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд