Ветер усиливается...

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 20 декабря 2019 года.

По Краснодарскому краю: преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на восточный 4-9 м/с, вечером 19.12 местами порывы 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7°, местами при прояснении до 0…-3°; днем +5…+10°, местами до +12°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +11…+16°.

По Краснодару: без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +7…+9°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"