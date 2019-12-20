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Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию. Без крика и шума. Без политической истерики. Думается, что это один из первых шагов команды нового Президента Украины по сближению сторон. 

Твердая позиция российской стороны, считать газовый вопрос чисто экономическим, дала свой результат.

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — сказал представитель «Газпрома».

По его словам, стороны также договорились об урегулировании взаимных требований. Каких именно — пока не раскрывается.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2019/12/20/157834-rossiya-i-ukraina-podpisali-protokol-o-tranzite-gaza?utm_source=push

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Категория: Новости / Экстренная новость

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