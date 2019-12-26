На Кубани декабрь радует теплом

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 27 декабря 2019 года.

По Краснодарскому краю: местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, днем местами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6°, при прояснении 0…-3°, днем +3…+8°, местами до +10°.

На Черноморском побережье: временами дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +8…+13°.

По Краснодару: ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +6…+8°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"