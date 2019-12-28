Управление ПФР в г.Новороссийске информирует пенсионеров

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1 января 2020 года страховые пенсии будут повышены на 6,6%.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции.

Обращаем внимание, что прибавка к пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии.

Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждёт повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 6,6%.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации составит 5686,25 рублей в месяц. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2020 году составит 93 рубля.

Повышение пенсий у неработающих малообеспеченных пенсионеров в следующем году будет реализовано с учетом механизма индексации сверх прожиточного минимума, который обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена социальная доплата, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и прожиточным минимумом, который в Краснодарском крае на 2020 год установлен в размере 9258 рублей. Разрыв между доходами и прожиточным минимумом будет компенсироваться за счет федеральной социальной доплаты. С информацией можно ознакомиться на сайте ПФР.