Киев передал Донбассу не всех пленных
Провозглашенная Донецкая народная республика и Киев завершили первый за последние два года обмен удерживаемыми лицами в Донбассе. При этом Украина, как ожидается, вскоре передаст Донецку еще несколько сторонников ДНР.
Киев со своей стороны передал 60 человек, Донецк и Луганск передали украинской стороне 52 человека, передает ТАСС.
В ДНР сообщают, что, как ожидается, позднее Украина доставит еще несколько сторонников республики для обмена. Как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, оставшиеся участники обмена уже выехали с территории Украины.
По некоторым данным, Украина передала ДНР и ЛНР не всех из списка для обмена. Источник «Интерфакса» сообщает, что списки предусматривали возвращение 87 сторонников ДНР. По его словам, пока не установлено, по какой причине они не вернулись — отказались от обмена или Киев не стал их выдавать.
Ранее СМИ сообщили, что Украина и провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики завершили обмен удерживаемыми лицами. По другим данным, обмен все еще продолжается.
Участвовать в обмене пленными и возвращаться на Украину отказались две девушки из Донецка. Об этом сообщает "Рамблер".
Источник: https://news.rambler.ru/world/43434348/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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