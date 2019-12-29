Киев передал Донбассу не всех пленных

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Провозглашенная Донецкая народная республика и Киев завершили первый за последние два года обмен удерживаемыми лицами в Донбассе. При этом Украина, как ожидается, вскоре передаст Донецку еще несколько сторонников ДНР.

Киев со своей стороны передал 60 человек, Донецк и Луганск передали украинской стороне 52 человека, передает ТАСС.

В ДНР сообщают, что, как ожидается, позднее Украина доставит еще несколько сторонников республики для обмена. Как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, оставшиеся участники обмена уже выехали с территории Украины.

По некоторым данным, Украина передала ДНР и ЛНР не всех из списка для обмена. Источник «Интерфакса» сообщает, что списки предусматривали возвращение 87 сторонников ДНР. По его словам, пока не установлено, по какой причине они не вернулись — отказались от обмена или Киев не стал их выдавать.

Ранее СМИ сообщили, что Украина и провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики завершили обмен удерживаемыми лицами. По другим данным, обмен все еще продолжается.

Участвовать в обмене пленными и возвращаться на Украину отказались две девушки из Донецка. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/world/43434348/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink