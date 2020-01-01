Внимание! Внимание! Внимание!

/Экстренная новость/

Спешим сообщить вам, дорогие друзья, главную новость дня - наступил Новый 2020 год!

Открылись ворота третьего десятилетия 21 века. Старт дан...

Это будет год новых открытий, новых побед и поражений! Впереди новые стройки, новые проекты, новые встречи...Ну и конечно новые потери и расставания...

Обо всем об этом в новом году вам будет ежедневно сообщать Муниципальная новостная лента. Давайте созидать будущее вместе. Так комфортнее, нам кажется...

Ну, что на старт! Внимание! Марш в Новый 2020 год!