С надеждой на милосердие наших читателей!

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С рождения мальчику немного не повезло: не задышал, не закричал, был на искусственной вентиляции легких, отставал в развитии от сверстников. Но у Марата чудесная молодая мама и сестренка, которые не жалея сил занимаются его реабилитацией и они добились очень многого. Маратик уже ходит, говорит, посещает детский сад!

Такими темпами они планируют поступить в общеобразовательную школу, чтобы Марат учился как все дети в коллективе! Но поддержать их кроме добрых людей некому, папа оставил семью и не участвует в жизни детей.

Марат Грибков, 5 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 109 600 руб.

"Марат родился раньше срока, семимесячным, сам не дышал. Его поместили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Практически сразу был поставлен диагноз: детский церебральный паралич. Скоро стало заметно, что Марат отстает в развитии от своих сверстников. Я занимаюсь лечением сына, вожу его на массаж, лечебную физкультуру, в бассейн. Заметный положительный сдвиг произошел после курса лечения в Институте медицинских технологий (Москва). Оплатить его помогли читатели Русфонда. Спасибо всем большое! Сын научился стоять и ходить с поддержкой, говорить первые слова. Сейчас Марат уже ходит без опоры, посещает детский сад, прекрасно ладит с детьми, его речь достаточно понятна. Хочу верить, что сын пойдет в школу, как все дети. Но лечение надо продолжать. Помочь Марату готовы в медицинском центре Таганрога. Только оплатить лечение я не могу – одна воспитываю двоих детей, живем на пособие и пенсию Марата по инвалидности. Прошу, помогите!" - рассказала Анжела Грибкова, Краснодар.

Людмила Чёрикова, невролог, Центр здоровья (Таганрог) прокомментировала: «Марат понимает обращенную речь, но, когда говорит, слова произносит неправильно. У мальчика есть слабость в ногах и повышен тонус мышц ног, нарушена координация, поэтому он часто падает. Цель реабилитации – укрепить мышцы, улучшить координацию движений, произношение слов».

Как помочь Марату?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/098

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Марат Грибков)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Марата Грибкова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Марата Грибкова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Марат Грибков);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию

Источник: Русфонд