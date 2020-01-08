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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток». Лидеры приняли участие в церемонии запуска, которая состоялась в Стамбуле.

На мероприятии также присутствовали глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Путин назвал это событие важным для всего Европейского континента.

По его словам, успешная реализация масштабного проекта наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое партнёрство даёт значимые и осязаемые результаты.

Ранее российский газ начал поступать по «Турецкому потоку» в Болгарию.

Источник: https://russian.rt.com/business/news/705793-putin-erdogan-tureckii-potok?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Экстренная новость

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