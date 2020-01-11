Ожидаем дождь с мокрым снегом

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Прогноз погоды представляет «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 12 января 2020 года.

По Краснодарскому краю: в большинстве районов осадки, преимущемственно в виде дождя, ночью местами по востоку края с мокрым снегом. В отдельных районах туман. Ветер западных направлений 4-9 м/с, местами порывы 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5°, местами в юго-восточных предгорьях до -2°; днем 3…8°.

На Черноморском побережье: временами дождь, местами по югу сильный. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, днем 6…11°.

По Краснодару: временами дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3…5°, днем 5…7°.

На двое последующих суток 13 - 14 января 2020 года:

По Краснодарскому краю: в начале периода местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В остальную часть периода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4°, днем 3…8°.

На Черноморском побережье: преимущественно без осадков, в Туапсинском районе временами дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер северный с переходом на южный на участке Анапа-Геленджик 6-11 м/с, местами в первой половине периода 12-14 м/с, в Туапсинском районе 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем 5…10°.

Температура воды у берегов Черного моря +10…+12°, Азовского моря +4…+5°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"