Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

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Такое решение глава республики принял во имя сохранения стабильности встране.

Спикер парламента подтвердил ТАСС отставку президента Абхазии. По его словам, исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр, «это вопрос переговоров».

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил ТАСС эту информацию.

Документальным подтверждением отставки Хаджимбы ТАСС в настоящий момент не располагает, на официальном сайте президента информации об отставке также нет.

Источник: https://news.mail.ru/politics/40163990/