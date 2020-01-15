Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу с апреля 2010 года.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Сообщает ТАСС.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Родился 3 марта 1966 года в городе Москве. Образование высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности “системы автоматизированного проектирования”.

1992 – 1995 гг. директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

1995 -1996 гг. заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

1999 - 2004 гг. заместитель Министра Российской Федерации по налогам и сборам.

2004 - 2006 гг. руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

2007 - 2008 гг. руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года назначен на должность президента группы компаний UFG (“ОФГ Инвест”).

2010 – по н/вр руководитель Федеральной налоговой службы.

Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга.