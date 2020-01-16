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Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

В новом правительстве России будут изменения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил кандидат на пост нового премьер-министра — глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства на фоне изменений, которые президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства среди прочего предложил наделить Госдуму правом выбирать и утверждать главу кабинета министров, вице-премьеров и федеральных министров.
Владимир Путин принял отставку кабмина и выдвинул Михаила Мишустина кандидатом на пост нового премьера. Сегодня руководитель Федеральной налоговой службы провел в Государственной думе встречу с фракцией «Единая Россия».

В ходе нее он, как рассказал ТАСС осведомленный собеседник, анонсировал изменения в новом правительстве. Мишустин сделал это без конкретики, однако упомянул, что приоритетом для нового кабинета министров станет цифровизация экономики, а опорой — национальные проекты. Об этом сообщает "Рамблер".

16 января на пленарном заседании депутаты Государственной Думы РФ согласовали кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства России. Президент подписал указ о его назначении.

Источник: https://news.rambler.ru/politics/43506763/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / Экстренная новость

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