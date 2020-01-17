Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом говорится на его странице в фейсбуке.

Отставка связана с публикацией в интернете аудиозаписи, якобы сделанной на совещании у Гончарука, на которой человек с похожим голосом называет себя «профаном» в экономике, а также говорит о «примитивном» подходе Зеленского.

В сообщении об отставке Гончарук отметил, что эти записи смонтированы, но «искусственно создают представление», что он и члены правительства не уважают президента.

«Я пришел на должность [премьер-министра Украины] выполнять программу президента. Он для меня — образец открытости и порядочности. Однако чтобы развеять любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке», — подчеркнул Гончарук.

При этом в правящей партии «Слуга народа» не видели оснований для отставки Гончарука после публикации записей.

В телеграм-канале офиса Зеленского сообщили, что получили заявление об отставке, решения по нему пока нет.