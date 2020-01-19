Русфонд обращается...

/Экстренная новость/

Так бывает. Это все, что врачи смогли сказать в утешение красивой тридцатилетней Светлане. Румяная, розовенькая Варя родилась с максимально высоким показателем по школе Апгар. Закричала-задышала сама, выписана здоровой из роддома. А в месяц проверка слуха показала полную глухоту у малышки. И жизнь просто остановилась. Как принять инвалидность веселой, живой крохи?!

Простуда в средине срока беременности мамы с осложнением в виде гайморита названа единственной причиной нарушения слуха. С этим нужно научиться жить. Чтобы Варенька услышала, как ее любят мама-папа-братик, нужны сверхмощные слуховые аппараты. Родители собрали часть суммы 50 тыс.руб. Но работает лишь отец, квартиру семья арендует. А мы поможем собрать остальную часть суммы.»

Сбор для Вари открыт на официальном сайте Русфонда с 14.01.2020, ссылка https://rusfond.ru/letter/56/18803.

Варя Рязанцева, полгода, двусторонняя сенсоневральная глухота, требуются слуховые аппараты стоимостью 231 914 руб.

"Варя родилась абсолютно здоровой – так нам сказали врачи. Но в возрасте одного месяца дочке провели плановое обследование слуха. Заключение нас обескуражило: двусторонняя сенсоневральная глухота. Варя растет веселой, сообразительной девочкой, но ничего не слышит, не реагирует даже на очень громкие звуки. По мнению сурдолога, единственное, что может помочь дочке, – кохлеарная имплантация. Операцию проведут за государственный счет. Но до этого врач настоятельно рекомендует установить мощные слуховые аппараты, чтобы Варя начала различать звуки, училась их повторять, познавала окружающий мир. Один аппарат дочка будет носить и после операции. Но за счет госбюджета такие слуховые аппараты не предоставляются. А купить их нам не по силам – растим двоих несовершеннолетних детей, живем на небольшую зарплату мужа. Прошу вас, помогите!" - поделилась Светлана Рязанцева, город-курорт Геленджик.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировала: «Для проведения реабилитационных мероприятий по развитию речи ребенку рекомендовано слухопротезирование цифровыми многоканальными программируемыми слуховыми аппаратами сверхмощного типа с индивидуальными ушными вкладышами».

Как помочь Варе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/18803

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Варя Рязанцева)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Вари Рязанцевой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Вари Рязанцевой

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Варя Рязанцева);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию

Источник: Русфонд