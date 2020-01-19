Ночью будут сильные морозы

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 20 января 2020 года.

По Краснодарскому краю: преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, местами в юго-восточных предгорьях -7…-12°; днем -2…+3°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 9-14 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +4…+9°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, вечером 19.01 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем +1…+3°.

На двое последующих суток 21 - 22 января 2020 года:

по Краснодарскому краю: в конце периода осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с, в конце периода в отдельных районах порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 21.01 -2…-7°, 22.01 +1…-4°; днем 21.01 -1…+4°, 22.01 +3…+8°.

На Черноморском побережье: во второй половине периода местами осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем +2…+7°, 22.01 местами до +10°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"