Путин подписал новую структуру Правительства

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В составе Правительства будет 9 вице-премьеров, в том числе один первый заместитель.

Упразднено министерство по делам Северного Кавказа. Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития. Ми

Первый вице-премьер - Белоусов.

Глава аппарата Правительства - Григоренко. Абраменко, Трутнев, Голикова и Борисов тоже вошли в состав правительства в статусе вице-премьеров. Оверчук, Хуснуллин и Чернышенко назначены заместителями Председателя.

Дитрих и Мантуров остались в Правительстве. Силуанов, Шойгу, Колокольцев и Якушев участвовали во встречи Президента с новым составом Правительства.