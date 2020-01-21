/Экстренная новость/

Путин подписал новую структуру Правительства

В составе Правительства будет 9 вице-премьеров, в том числе один первый заместитель.

Упразднено министерство по делам Северного Кавказа. Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития. Ми

Первый вице-премьер - Белоусов.

Глава аппарата Правительства - Григоренко. Абраменко, Трутнев, Голикова и Борисов тоже вошли в состав правительства в статусе вице-премьеров. Оверчук, Хуснуллин и Чернышенко назначены заместителями Председателя.

Дитрих и Мантуров остались в Правительстве. Силуанов, Шойгу, Колокольцев и Якушев участвовали во встречи Президента с новым составом Правительства.

Просмотров: 82 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

В рабочей группе по поправкам в Конституцию предложили создать «казачью милицию»

Русфонд обращается...

В Новороссийске готовится премьера балета

Госдума упрощает трудоустройство для иностранных студентов

В новом составе Правительства не будет Виталия Мутко

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!