Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (Сочи) – 140 см

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 25 января 2020 года.

По Краснодарскому краю: местами в южной половине края небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах 22 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7°, местами в юго-восточных предгорьях -10…-15°; днем +3…+8°.

На Черноморском побережье: утром и днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +5…+10°.

По Краснодару: без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +5…+7°.

На двое последующих суток 25 – 27 января 2020 года:

по Краснодарскому краю: 26 января местами небольшой дождь, 27 января преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный в начале периода 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, остальную часть периода 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 26 января +1…+6°, 27 января -2…+3°, местами в юго-восточных предгорьях 26 и 27 января -3…-8°; днем 26 января +3…+8°, местами до +10°, 27 января +5…+10°, в отдельных районах до +12°

На Черноморском побережье: утром и днем 26 января в Туапсинском районе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 12-14 м/с, местами 15-17 м/с, 26 января в Туапсинском районе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днем 26 января +6…+11°, 27 января +7…+12°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"