Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

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Протоиерей Всеволод был настоятелем этого храма с 2016 года. Он родился 31 марта 1968 года. Окончил Московскую духовную академию, имел степень кандидата богословия. Также Всеволод Чаплин был активным общественным деятелем. Он реагировал на изменения в обществе, комментировал ситуацию в СМИ, выступал с различными предложениями.

В 2009 - 2015 годах Чаплин занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. Об этом сообщают все СМИ.