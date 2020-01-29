Новороссийск опять без воды?

/Экстренная новость/

29 января 2020 года из-за переврезки и ввода в эксплуатацию вновь построенного водопровода длиной 830 м.п. по ул. Видова, в зонах водоснабжения №10 (вверх района ул. Грибоедова, ул. Красных Военморов, ул. Клары Цеткин, ул. Видова); №11 (вверх район ул. Фисановская, ул. Ломоносовская, Красноармейская), №13 (вверх района ул. Кутузовская); №14 (ул. Холмистая, ул. Видова, ул. Индустриальная); №16 (район Первой городской больницы) будет ограничена подача холодной воды населению и подаваться в следующем режиме:

29 января — утром с 06:00 до 09:00 часов.

Холодное водоснабжение будет возобновлено не ранее 30 января с 06:00 часов утра.

Во время подачи воды рекомендуется заблаговременно осуществить запас воды.

На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам абонентов в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал».

По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Телефоны АДС МУП «Водоканал» г. Новороссийска 8(8617) 30-98-60 и 8(8617) 30-98-61.