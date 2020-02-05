Мощный шторм "Петра" надвигается на Кубань

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По данным ГМБ Новороссийск: в период с 7 по 10 февраля 2020 года на территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий. Осадки в виде дождя, мокрого снега, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах местами гололедица, снежный накат.

Температура воздуха в крае понизится на 10-15 градусов.

По данным центра "Фобос" до региона дойдет шторм, который ударил по странам Восточной Европы. В эпицентре ненастья окажется Черноморское побережье: от Новороссийска до Большого Сочи. Сильное понижение температуры ждем в пятницу, а также переход от дождя до мокрого снега. На дорогах сильная гололедица! В выходные в Новороссийске днем ожидается минус 3 - 5 градусов.

Достать пуховики рекомендуют и жителям Сочи. Дождь, которые будут идти три дня. тоже превратятся в снег. Днем температура опуститься до минус 2. А ночью ударит непривычный для этих широт мороз - минус 6 - 7 градусов.

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Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС