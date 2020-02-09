На Кубани морозные ночи до вторника

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Прогноз погоды представлен «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 9 февраля.

По Краснодарскому краю: местами снег. Ветер северных направлений 4-9 м/с, местами порывы 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью -7…-12°, при прояснениях -15…-17°, днем -2…-7°. На Черноморском побережье: местами осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°, на участке Анапа-Геленджик -4…-9°; днем -4…+1°. По Краснодару: временами небольшой снег. Ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°, днем -2…-4°.

На двое последующих суток 9 – 11 февраля:

по Краснодарскому краю: большую часть периода без существенных осадков, в конце периода местами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, 11.02 южных направлений 5-10 м/с, в конце периода местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха 10.02 ночью -9…-14°, при прояснениях -15…-20°, днем -3…+2°;11.02 ночью -3…-8°, при прояснениях -10…-15°, днем 0… +5°, в южной половине края местами до +8°.

На Черноморском побережье: вечером 11.02 местами небольшой дождь. Ветер 10.02 северо-восточный 6-11 м/с, 11.02 южных направлений 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик до 24 м/с. Температура воздуха 10.02 ночью -2…-7°, днем 0…+5°; 11.02 ночью 0…+5°, местами до -3°, днем +3…+8°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"