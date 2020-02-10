Краснодарское отделение Русфонда приглашает к милосердию
Арина Маматова, 8 лет, живет селе Бейсугское. У нее двусторонняя тугоухость 2-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 143 360 руб.
"Дочь родилась здоровой, хорошо развивалась, проблем со слухом у нее мы не замечали, и говорить Арина начала в срок. К шести годам речь у дочки была нечеткая – часть звуков она не выговаривала. А в селе, где мы живем, нет ни логопеда, ни дефектолога. Еще мы стали замечать, что Арина не всегда отзывалась на обращенную речь, часто приходилось повторять просьбу или вопрос. Я решила обратиться к педиатру по месту жительства. В поликлинике нас направили к сурдологу в Краснодар, в Детский диагностический центр. Выяснилось, что у Арины тугоухость 2-й степени. Врач рекомендует как можно скорее приобрести слуховые аппараты. Дочка – прилежная ученица: аккуратно пишет, хорошо решает примеры. Но из-за того, что она плохо слышит, не всегда понимает суть вопроса и не может дать ответ. Купить аппараты мне не по силам, с папой Арины я в разводе, одна воспитываю четверых детей. А при тугоухости 2-й степени инвалидность не оформляется, льготы не полагаются. Прошу вас, помогите, пожалуйста!" - рассказала Марина Маматова, Краснодарский край.
Юлия Лазарева, сурдолог-оториноларинголог Детской краевой клинической больницы (Краснодар) уточнила: "Арина нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми слуховыми аппаратами средней мощности с индивидуальными внутриушными вкладышами. Они в полной мере восполнят снижение слуха, девочка будет лучше говорить, ей станет легче учиться, общаться с окружающими."
Как помочь Арине?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда
https://rusfond.ru/krasnodar_actions/101
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Арина Маматова)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Арины Маматовой);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Арины Маматовой
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Арина Маматова);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Источник: Русфонд
Категория: Новости / Экстренная новость