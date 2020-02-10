Краснодарское отделение Русфонда приглашает к милосердию

/Экстренная новость/

У мамы Арины — четверо детей, с папой мама в разводе, живут в селе, материально папа не помогает. Арина — 2-й ребенок, есть одна старшая сестра 11 лет и 2е младщих (5 и 3 лет). Семья живет в селе Брюховецкого рйона, где даже с мобильной связью бывают проблемы. Денег на покупку СА нет.

Арина не слышит с расстояния пяти шагов. К 7 годам девочка научилась читать некоторые слова по губам. При разговоре «проглатывает» глухие звуки, буквы. Учится Арина в 1 м классе массовой школы. Сидит за 1 ой партой. Знает все буквы алфавита, пишет аккуратно. Но произносит буквы плохо. С математикой проблем нет, решает примеры хорошо. Но из-за того, что Арина плохо слышит, она немного отстает в развитии от своих сверстников. Логопеда в селе, где проживает семья, нет ни в садике, ни в школе. Она не всегда понимает, что ее спрашивают и, как следствие, не может дать ответ на вопрос. Увлекается рукоделием: шьет, вышивает бисером. Очень любит петь. Она добрая и веселая. Когда дома никого нет, то телевизор слушает на средней громкости. Если шумно, то громкость увеличивает. Из за того, что ей приходится постоянно напрягать слух, очень быстро утомляется.

Арина Маматова, 8 лет, живет селе Бейсугское. У нее двусторонняя тугоухость 2-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 143 360 руб. "Дочь родилась здоровой, хорошо развивалась, проблем со слухом у нее мы не замечали, и говорить Арина начала в срок. К шести годам речь у дочки была нечеткая – часть звуков она не выговаривала. А в селе, где мы живем, нет ни логопеда, ни дефектолога. Еще мы стали замечать, что Арина не всегда отзывалась на обращенную речь, часто приходилось повторять просьбу или вопрос. Я решила обратиться к педиатру по месту жительства. В поликлинике нас направили к сурдологу в Краснодар, в Детский диагностический центр. Выяснилось, что у Арины тугоухость 2-й степени. Врач рекомендует как можно скорее приобрести слуховые аппараты. Дочка – прилежная ученица: аккуратно пишет, хорошо решает примеры. Но из-за того, что она плохо слышит, не всегда понимает суть вопроса и не может дать ответ. Купить аппараты мне не по силам, с папой Арины я в разводе, одна воспитываю четверых детей. А при тугоухости 2-й степени инвалидность не оформляется, льготы не полагаются. Прошу вас, помогите, пожалуйста!" - рассказала Марина Маматова, Краснодарский край. Юлия Лазарева, сурдолог-оториноларинголог Детской краевой клинической больницы (Краснодар) уточнила: "Арина нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми слуховыми аппаратами средней мощности с индивидуальными внутриушными вкладышами. Они в полной мере восполнят снижение слуха, девочка будет лучше говорить, ей станет легче учиться, общаться с окружающими." Как помочь Арине? — отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/101 — отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Арина Маматова) — отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Арины Маматовой); — отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Арины Маматовой — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами; — перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Арина Маматова); — перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet; — оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд