Русфонд обращается...

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Саша живет с мамой, папа не принимает участие в судьбе ребенка. В годик Саше установили дивагноз ДЦП.

Но Саша — веселая, общительная и очень старательная девочка. С помощью реабилитаций она многому научилась. И сейчас ее мечта - пойти в школу, ходить и танцевать самой.

Саше Горбуновой 7 лет. У нее детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Требуется лечение, стоимостью 134 400 рублей.

"Дочь родилась преждевременно, с низкой массой тела, в тяжелом состоянии. В реанимации роддома Саша провела три недели, затем еще три недели – в больнице под наблюдением врачей. Благодаря усилиям медиков дочку удалось спасти, но она сильно отставала в развитии. В год Саше поставили диагноз ДЦП, оформили инвалидность. С первых дней Сашиной жизни я борюсь за ее здоровье, вожу в профильные клиники и реабилитационные центры, занимаюсь с ней дома. В прошлом году благодаря помощи благотворителей мы проходили реабилитацию в таганрогском Центре здоровья, где лечат детей с ДЦП. Дочь научилась говорить короткими предложениями, стоять с опорой, ходить с поддержкой, танцевать, сидя на стуле. Сейчас мы вместе с ней готовимся к школе: Саша учит алфавит, в прописях обводит буквы, умеет считать до двадцати и обратно, пытается решать простенькие математические задачи, на память рассказывает стихи. Дочка психологически и интеллектуально почти не отстает от ровесников. Но из-за заболевания она не ходит сама, говорит невнятно. Терапию необходимо продолжить. Прошу о помощи в оплате дальнейшего лечения в Центре здоровья. Я одна воспитываю дочку, живем на мое пособие и Сашину пенсию по инвалидности. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Олеся Горбунова, г.Лабинск Краснодарского края.

Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) уточнила: «У Саши ДЦП, активные движения руками и ногами даются ей с трудом, она разговаривает простыми предложениями с выраженной дизартрией (нарушение произношения, возникающее в результате поражения нервной системы. – Русфонд). Девочка с высоким мотивационным потенциалом, и наша ближайшая задача – скорректировать дизартрию, развить мелкую моторику, научить самостоятельно двигаться».

Как помочь Саше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/102

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Саша Горбунова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Горбуновой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Горбуновой

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Саша Горбунова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию

Источник: Русфонд