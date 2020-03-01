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Симфонический оркестр Новороссийска провел первую репетицию на сцене городского театра

1 марта - первый день весны. В историю возрождения симфонического оркестра в Новороссийске он войдет как новая ступень, еще один шаг навстречу к премьере. Оркестр в полном составе впервые собрался на сцене городского театра. Волшебство заполнило все пространство вместе с фантастической музыкой Хачатуряна.

Оркестр на днях приобрел новые ударные инструменты. Музыкантам есть возможность теперь повышать свой профессиональный уровень.

Напомним, что в 1920 году известный культурный деятель Всеволод Мейрхольд, живший в нашем городе, задался целью создать оркестр. На его призыв откликнулись многие профессиональные деятели и любители искусства. Об этом в фейсбуке написала Юлия Косякова, первая скрипка оркестра.

Коллектив дал три концентра: в Новороссийске, Гайдуке и Абрау-Дюрсо. В оркестре Мейрхольда было 35 музыкантов, и в нашем сегодняшнем коллективе столько же человек. "Совпадение!" - скажете Вы, но мы верим в "руку судьбы", которая открывает новую страницу культуры Новороссийска!

И вот спустя 100 лет, "Симфония Новороссийска" вновь подарит прекрасную музыку жителям нашего города. Ждем всех 7,8,9 апреля в 18.30 на балете-сказке "Чиполлино" в Гортеатре.

Приобрести билет и узнать более подробную информацию можно по телефону: 8 (918) 623-71-32. Набор музыкантов в "Симфонию Новороссийска" продолжается! Предварительная запись на прослушивание по телефону: 8-9887-693-777/

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Категория: Новости / Экстренная новость

  1. студент музучилища 01.03.2020 19:38 Ответить
    не вериться в такую реальность. А говорят, что оркестр не играет, а использует фонограмму? Правда ли это? Кто ответит?
    1. Константин 01.03.2020 20:21 Ответить
      Хотелось бы верить, что Вы не являетесь студентом музыкального колледжа им. Д. Шостаковича, г. Новороссийска, всё таки уровень музыкального образования это учебного заведения - является высоким и признан в широких кругах музыкантов не только нашего региона, но и далеко за его пределами. Извините, но Вы либо имеете отдалённо отношение к музыкальному иссккству, либо у Вас ещё всё впереди и Вам можно позавидовать в этом. А что касается вашего вопроса, могу сказать одно: он слегка некорректный, даже нелепый. Извините.
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