Весна начнется сильными дождями

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 29 февраля 2020 года. По Краснодарскому краю: вечером 28.02 местами небольшие осадки, ночью без существенных осадков, днем 29.02 местами осадки, в отдельных районах, преимущественно в южной половине края, сильные осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с с переходом днем на северо-восточный с порывами местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1°, местами в восточной половине края до -2…-4°; днем +4…+9°, местами до +11°.

На Черноморском побережье: местами дождь. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 м/с, местами порывы 14-19 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +6…+11°.

По Краснодару: ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.

По Сочи: ночью местами слабый дождь, утром и днем временами дождь; в горах ночью местами слабые осадки, утром и днем временами. осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +11…+16°.

На двое последующих суток 1 – 2 марта 2020 года:

по Краснодарскому краю: в первой половине периода местами осадки в виде дождя, в предгорьях и горах с мокрым снегом, по южной половине края местами сильные осадки, во второй половине периода без существенных осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 1 и 2.03 +4…-1°, при прояснении местами до -5°; днем 1.03 +4…+9°, 2.03 +7…+12°, местами до +15…+17°.

На Черноморском побережье: местами дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Туапсе 1.03 15-20 м/с, 2.03 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днем +5…+10°, по югу до +12°.

По Сочи: 1.03 временами дождь, 2.03 местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха 1.03 ночью +4…+9°, днем +6…+11°; 2.03 ночью +2…+7°, днем +9…+14°.

Температура воды у берегов Черного моря +8…+10°, Азовского моря +4…+5°.

29 февраля 2020 года в связи с прогнозируемыми сильными осадками на юго-восточных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды.

1 – 2 марта 2020 года существенных изменений на водных объектах края не ожидается.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (Сочи) – 205 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"