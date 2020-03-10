Вячеслав Володин: Госдума сегодня рассмотрит поправку о досрочных выборах...

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Телеграм-каналы уже две недели пестрят аналитическими материалами и "утечками" из администрации Президента о возможных досрочных выборах в Государственную Думу России.

Сегодня, 10 марта, с трибуны парламента об этом сначала заговорил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поправка будет подготовлена и роздана в зале во время пленарного заседания.

Депутат от "Единой России" Александр Карелин выступил на пленарном заседании и внес ко второму чтению поправок в Конституцию страны поправку о проведении досрочных парламентских выборов.

Геннадий Зюганов от имени КПРФ выступил против досрочных выборов в Госдуму.

Обсуждение продолжается...

ЦИК подтвердил о готовности к проведению досрочных выборов депутатов Госдумы в любое время.