/Экстренная новость/

Насыщенный каждый месяц этого удивительного високосного года. Новые социальные инициативы Президента России. Впервые в истории страны объявлены серьезные меры поддержки семьи и детства.

Далее отставка Правительства. Запрет для высших должностных лиц государства на двойное гражданство...

Поправки в Конституцию. При этом рабочая группа их готовит в кратчайшие сроки. 15 января заявили о намерениях, а 10 марта уже поправки утвердили в Госдуме во втором чтении.

Принятие большого числа поправок в федеральные законы для реализации социальных инициатив Президента. Тоже кстати оперативное.

Вся страна готова в дополнительный выходной в день рождения Ленина голосовать за поправки в Конституцию.

Вся избирательная система по всей стране готово провести народное голосование.

А тут коронавирус, накрывший сильно Европу. Затем нефтяной кризис. Падение цены ниже расчетного для бюджета на этот год. И обвал 9 марта рубля, а также национальной валюты Казахстана и Белоруси.

За день прошли путь от попытки уже 20 сентября этого года провести досрочные выборы Госдумы(удивительное заявление Карелина, видимо из-за его спортивного авторитета большой критики в его адрес ждать не приходится) до обнуления сроков избрания высшего должностного лица в рамках вносимых поправок в Основной закон. Причем впервые так открыто поддержана позиция Геннадия Зюганова, который единственный из руководителей фракций выступил против досрочных выборов...

Зима 2020 выдалась энергичной. Весна добавила динамики... Интересно...