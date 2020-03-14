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Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий по всей России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что во всех регионах России для профилактики коронавирусной инфекции нужно сократить количество массовых мероприятий.

«Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась», — сказал глава правительства на сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, это требование должно затронуть развлекательные, спортивные, деловые мероприятия.

Премьер также заявил, что по всей стране нужно помещать под 14-дневный карантин всех россиян и иностранцев, приезжающих в Россию из стран с неблагоприятной ситуацией.

«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — добавил Мишустин. Он напомнил, что ранее правительство рекомендовало чиновникам отказаться от командировок и от личных поездок за границу. «Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем», — сказал премьер.

На 14 и 15 марта Мишустин поручил усилить контроль на пограничных пунктах пропуска, в аэропортах и на вокзалах. По его словам, нужно проверять россиян и иностранных граждан.

14 марта Мишустин провел первое заседание координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, совет создан, поскольку ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов.

Источник: https://meduza.io/news/2020/03/14/mishustin-potreboval-sokratit-chislo-massovyh-meropriyatiy-po-vsey-rossii?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news

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Категория: Новости / Экстренная новость

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