Максиму нужна помощь!

/Экстренная новость/

Ему 6 лет, у него серьезное заболевание с рождения — несовершенный остеогенез. Это заболевание характеризуется хрупкостью костей, в простонародье зовется «хрустальной болезнью».

Максима начали лечить с рождения. И он живет почти полноценной жизнью, сам себя обслуживает и ходит тоже самостоятельно, без дополнительных приспособлений.

Он — почти счастливый малыш. Живет в полной любящей семье, есть старшая сестренка. Но он растет, и сейчас плотночть костной ткани опять снизилась - требуется лечение дорогим препаратом.

Максим Черномазов живет в Краснодаре. Ему 6 лет. Диагноз - несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение, стоимостью 544 320 руб.

"Когда сын родился, врачи сказали, что он здоров. Но на первом кормлении малыш сильно плакал. На следующее кормление его уже не принесли. Ортопед предположил, что у Максима два перелома – плеча и бедра. Когда сделали рентген, увидели множество переломов, они произошли внутриутробно. Предположили несовершенный остеогенез – костям не хватает коллагена, они остаются пористыми, ломкими. Сразу после выписки мы начали искать врачей, которые могли бы нам помочь. Узнали, что есть препарат, который укрепляет кости, лечат им в Москве. В два месяца привезли сына в клинику Глобал Медикал Систем (Москва). Здесь диагноз подтвердили, назначили терапию препаратом памидронат. Лекарство дорогое, а вводить его нужно регулярно. На помощь нам пришел Русфонд, спасибо всем большое! Сын прошел 19 курсов. Благодаря врачам и Русфонду он ходит! Самым слабым звеном долгое время оставалось правое бедро, ломалось оно несколько раз. В 2018 году хирурги укрепили бедро штифтом. Максим живет почти полноценной жизнью, обслуживает себя сам. Но сейчас плотность костной ткани снизилась, нужен еще один курс терапии памидронатом. Помогите нам!" - поделилась Наталья Черномазова, Краснодар.

Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии, Клиника Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва) рассказала: «У Максима тяжелая форма несовершенного остеогенеза, но благодаря рано начатому лечению мы добились хороших результатов. Мальчик ходит без вспомогательных средств. Чтобы эти результаты сохранить, нужно продолжить терапию и физическую реабилитацию».

Как помочь Максиму?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/18984

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Максим Черномазов)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Максима Черномазова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Максима Черномазова;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Максим Черномазов);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию

Источник: Русфонд