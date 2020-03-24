Олимпиаду в Токио перенесут на год из-за коронавируса

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Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год, достигнув договоренности по поводу того, чтобы соревнования прошли не позднее лета 2021 года.

Об этом заявил глава правительства по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"С учетом нынешней ситуации, мы предложили рассмотреть возможность перенести [Олимпийские] игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года", - сказал он.

Источник: https://tass.ru/sport/8064619?following_ch=5051&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all