В Новороссийске шторм и сильный ветер

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 25 марта 2020 года.

По Краснодарскому краю: без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных районах края до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, местами заморозки в воздухе -1…-3°, в юго-восточных предгорьях заморозки; днем +11…+16°, местами до +18°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске ночью 27-32 м/с, днем 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +13…+18°, на участке Анапа-Геленджик +10…+15°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, временами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +14…+16°.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»:

По Сочи: переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами слабый дождь. Ветер ночью северо-восточный, днём юго-восточный 4-9 м/с, по Лазаревскому р-ну местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +14…+19°. В предгорной зоне температура воздуха ночью +3…+8°, днем +14…+19°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"