В ГД внесли проект об усилении ответственности за нарушение карантина

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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщили в пресс-службе комитета по госстроительству.

"Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" депутатами В.В. Володиным и П.В. Крашенинниковым", - говорится в сообщении.

Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщил о планах "Единой России" внести законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу.

Пресс-служба Госдумы сообщила во вторник, что председатель ГД Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм: за нарушение таких правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарном заведении 31 марта. "Поддерживаю данную инициативу. Когда человек, зная что обязан соблюдать нормы безопасности, нарушает их в ущерб здоровью других, он должен нести за это наказание. Мера наказания должна соответствовать тяжести последствий," - прокомментировал законопроект депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

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Источник: https://ria.ru/20200325/1569113839.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru