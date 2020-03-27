Минздрав обновил список лекарств для лечения COVID-19

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Министерство здравоохранения России опубликовало обновленные рекомендации по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, жертвами которой во всем мире стали более 22 тысяч человек, около полумиллиона заражены.

Был расширен список лекарств для взрослых людей с диагнозом COVID-19. К уже существующим препаратам добавили несколько наименований. Ранее среди лекарств, предназначенных для лечения вируса, назывались лопинавир+ и ритонавир, применяемых при терапии ВИЧ-инфекции.

Список пополнили хлорохин и гидроксихлорохин — противомалярийные средства. Также для лечения COVID-19 возможно назначение препарата тоцилизумаб, применяемого для борьбы с ревматоидным артритом. Еще два средства — рекомбинатный интерферон бета Ib обычно назначается для изменения течения рассеянного склероза, а Рекомбинантный интерферон альфа применяется для лечения гепатита С.

Как сообщили в Минздраве, препараты умифеновир, ремдесивир и фавипиравир проходят клинические испытания у заболевших. «Указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19», — говорится в документе.

Минздрав в своих рекомендациях советует зараженным вирусом обильное питье, при повышении температуры принимать парацетамол.

Согласно новым данным по коронавирусу в России, число инфицированных достигло 1036. Суточный прирост составил 196 случаев заражения. В списке жертв — трое. 45 человек выздоровели. Диагноз COVID-19 подтвердился у певца Льва Лещенко. По словам медиков, его состояние стабильно.

С 28 марта по 1 июня в России приостанавливают прием не только санатории и детские лагеря, но и гостиницы. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин. Тем постояльцам, которые уже находятся в отелях, при необходимости обеспечат условия для самоизоляции.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2312120/?from=push