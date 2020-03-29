/Экстренная новость/

Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам из-за распространения коронавируса.

Глава государства поручил:

 

  • организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России;
  • утвердить план по кредитованию реального сектора экономики к 15 апреля;
  • подготовить поправки о кредитных каникулах граждан к 20 апреля;
  • начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 июня;
  • начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет семьям, которые имеют право на материнский капитал;
  • увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда до конца года, то есть до 12 130 рублей;
  • осуществить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы в апреле;
  • отсрочить на полгода уплату налогов для МСП и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/8108619?following_ch=5113&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Более 100 тонн снарядов израсходовали артиллеристы на Кубани в ходе лагерного сбора

Около 40 образцов современного вооружения и военной техники подготовили для передачи в Парк «Патриот» Ростовской области

Подмосковные спасатели сняли женщину с дерева

Моряки Каспийской флотилии начали подготовку кораблей для участия в праздничных мероприятиях на день Победы

Фонд «Наше будущее» начинает консультировать социальных предпринимателей по вхождению в реестр