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Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса
Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам из-за распространения коронавируса.
Глава государства поручил:
- организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России;
- утвердить план по кредитованию реального сектора экономики к 15 апреля;
- подготовить поправки о кредитных каникулах граждан к 20 апреля;
- начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 июня;
- начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет семьям, которые имеют право на материнский капитал;
- увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда до конца года, то есть до 12 130 рублей;
- осуществить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы в апреле;
- отсрочить на полгода уплату налогов для МСП и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/8108619?following_ch=5113&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all
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