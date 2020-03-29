Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

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Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам из-за распространения коронавируса.

Глава государства поручил:

организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России;

утвердить план по кредитованию реального сектора экономики к 15 апреля;

подготовить поправки о кредитных каникулах граждан к 20 апреля;

начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 июня;

начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет семьям, которые имеют право на материнский капитал;

увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда до конца года, то есть до 12 130 рублей;

осуществить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы в апреле;

отсрочить на полгода уплату налогов для МСП и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/8108619?following_ch=5113&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all