В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Об этом он сообщил в своем блоге.

Умная система, которую мэр обещает развернуть за ближайшую неделю, сможет отслеживать, как соблюдается домашний режим. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пишет мэр.

Указом предусматривается:

Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Выходить из квартиры разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медпомощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, для поездки на работу, если вы обязаны ходить на работу. Кроме того, за покупками в ближайшем работающем магазине или аптеке, для выгула домашних животных, но не более чем на 100 метров от места проживания (пребывания), а так же для того, чтобы вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий, пишет мэр, выходить можно со специальным пропуском, выданным в порядке, установленном правительством Москвы.

При этом, подчеркивает глава города, домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

Источник: https://rg.ru/2020/03/29/v-moskve-ogranichili-peredvizhenie-grazhdan-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=851