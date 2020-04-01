«Кто-то считает, что в СИЗО безопасно?»

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Родители фигурантов дела «Сети»* потребовали отпустить детей в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Обращение к Президенту.

Обращение к Президенту РФ,

в Администрацию президента РФ

Мы, родители осужденных по так называемому делу «Сети», в очередной раз обращаемся к Вам. На фоне всемирной эпидемии COVID-19 и неконтролируемой масштабности его распространения мы обеспокоены состоянием здоровья наших сыновей, так как защита от заражения в СИЗО не только не гарантирована, а попросту невозможна.

Мало того что наши сыновья осуждены по сфабрикованному ФСБ делу на нереальные сроки — до 18 лет, — и на примере дела «Сети» весь мир увидел, как позорно работают спецслужбы в России и как до автоматизма отработаны схемы по «раскрытию» псевдотеррористов.

Теперь наши сыновья лишены права остаться живыми в период мировой пандемии коронавируса!

К сожалению, вопрос о сохранении здоровья при нахождении людей сегодня в местах лишения свободы сегодня уже не стоит.

Мы внимательно наблюдали за Вашим обращением к гражданам России по поводу пандемии и ничего не услышали о мерах безопасности и защиты граждан, находящихся в местах лишения свободы — очевидно, потому, что таких мер не существует.

Со слов наших сыновей, никаких мер по профилактике от заражения коронавирусом в СИЗО не предпринимается, никакой дезинфекции и санобработки не проводится, нет элементарных средств индивидуальной защиты даже у сотрудников СИЗО и ИК, не говоря про арестантов.

Из всех предписаний по карантину исполняется только запрет на свидания с родственниками. Но совершенно очевидно, что наибольшую опасность в местах лишения свободы представляют сами сотрудники, являющиеся потенциальными переносчиками вируса. Любой случай заражения внутри этой системы с высокой долей вероятности приведет к 100% заражению как заключенных, так и сотрудников. Единственная возможность предотвращения катастрофы в системе ФСИН — это сокращение количества пребывающих там людей.

Двое из ребят за время нахождения в СИЗО заражены открытой формой туберкулеза, что гарантированно ставит их в зону риска, а в сегодняшних условиях пандемии — равносильно смертному приговору.

И конечно, никакая специализированная квалифицированная медицинская помощь, тем более с госпитализацией в гражданские медучреждения, из СИЗО и ИК не осуществима — это миф. На сегодняшний день не существует ни одного нормативного документа по лабораторной диагностике COVID-19 для граждан, находящихся в местах лишения свободы, в этих учреждениях нет тестов на COVID-19 — а следовательно, диагноз не сможет быть там установлен.

Это определяет и отсутствие мер по профилактике распространения смертельно опасного вируса и лечения заболевших, а также невозможность установления, не дай бог, истинной причины смерти. Получается, что ни одного фактического случая заражения коронавирусом ни в СИЗО, ни в ИК не будет. Может быть, поэтому кто-то считает, что в исправительных учреждениях сегодня безопасно находиться?

Источник: https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/01/84646-kto-to-schitaet-chto-v-sizo-bezopasno?utm_source=push