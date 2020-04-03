Информация о работе мониторинговых групп по контролю соблюдению режима в период карантина на территории Новороссийска

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На территории Новороссийска дежурят 45 групп мониторинга по соблюдению карантина. В них принимают участие представители полиции, казачества и общественники – всего порядка 200 человек. За период с 1 по 3 апреля 2020 г. выписано 288 уведомлений, на нарушителей составлено 30 протоколов по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ. Материалы всех протоколов будут направлены в суд для принятия решения.

Восточный район

Сформировано 6 групп мониторинга. В рейдах приняли участие 40 человек. Выписано 70 уведомлений, составлено 2 протокола. Группы обходят главные улицы Мефодиевки, Шесхариса, патрулируют район железнодорожного вокзала.

Новороссийский район

Сформирована 21 группа, в рейдах задействованы 63 человека. Выписано 66 уведомлений, составлено 6 протоколов. Мониторинг ведется во всех 7 сельских округах и 18 населенных пунктах района.

Южный район

Сформировано 6 групп, задействованы 45 человек. Выписано 38 уведомлений, составлено 7 протоколов. Группы дежурят во всех спальных микрорайонах.

Приморский район

Сформировано 6 групп мониторинга. В рейдах приняли участие 33 человека. Выписано 60 уведомлений, составлено 7 протоколов. Мониторинг прошел на территориях: ул. Анапское шоссе, 13 микрорайон, ТЦ Бон Пассаж, ул. Московская

Центральный район

Сформированы 6 групп мониторинга. В рейдах приняли участие 16 чел. Выписано 54 уведомления, составлено 8 протоколов по ст. 6.3 ч.2. Остановлены 3 несовершеннолетних, на родителей составлены протоколы по ст.5.35

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск