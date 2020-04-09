Ночью до минус шести на Кубани
Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 9 апреля 2020 года.
По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -1…-6°, заморозки в воздухе и на поверхности почвы, местами 0…+3°; днем +12…+17°, местами до +19°.
На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на участке Анапа-Геленджик +5…+10°; днем +12…+17°.
По Краснодару: без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +17…+19°.
По Сочи: малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, с переходом на юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +14…+19°. В предгорной зоне температура воздуха ночью +2…+7°, днем +14…+19°.
Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"
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